شكرا لقرائتكم خبر عن .. ولجنة النقل تقف على جاهزية «القطار الداخلي» بمطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام وفد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني بزيارة أمس، لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، يرافقهم مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان البسام، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وعدد من المسؤولين في الهيئة والمطار.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى في الوقوف على أبرز المشروعات التي تمت في مجال تطوير البنى التحتية للمطارات، واستجابة لدعوة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني م. صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة عبدالهادي المنصوري، في قيام اللجنة بزيارة مطارات المملكة الدولية والداخلية للوقوف على أبرز المرافق والخدمات والمشاريع الرامية لتطوير البنى التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، نظرا لإيمان الهيئة بالدور الكبير لمجلس الشورى في دعم مسيرة النماء والحراك الدؤوب الذي تشهده المملكة.

وفي مستهل الزيارة قدم المسؤولون في الهيئة والمطار عرضا عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وشرحا موجزا عن المناطق التشغيلية في المطار وما تحويه صالات المطار من تقنيات وخدمات.

وتفقد الوفد جاهزية القطار الداخلي للمسافرين منطقة «APM» بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الذي يحقق الانسيابية في تنقل المسافرين داخل صالة السفر، كما اطلعوا على مركز مراقبة العمليات والتحكم الذي يهدف إلى التنسيق بين الجهات العاملة في المطار، كما زار الوفد مركز الأحمال، ومراكز البيانات، ومركز المراقبة والتحكم الأمني في المطار، ومحطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي التي تربط الحجاج والمعتمرين المسافرين عبر المطار مباشرة بالحرمين الشريفين، للمساهمة في تسهيل تنقلات الحجاج والمعتمرين.

كما شملت الزيارة الاطلاع على مركز النقل الذي يشكل نقطة تجمع للمسافرين والمستقبلين لهم عبر المطار، ويوسع آفاق التنقل للمسافر.