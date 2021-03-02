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متحدث الصحة: يوضح المسموح والممنوع بعد لقاح كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متحدث الصحة: يوضح المسموح والممنوع بعد لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الاحتياطات والمحاذير التي يجب الأخذ بها بعد تلقي لقاح كورونا، سواء الجرعة الأولى أو الثانية.

 ما يجب فعله عقب لقاح كورونا

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم إنه يجب ألّا يتخذ أي إجراءات أو احتياطات استثنائية أو خاصة عقب تلقي اللقاح، ولكن كل ما هناك هي راحة 10 دقائق فقط بعد أخذ اللقاح.

وأضاف متحدث الصحة أن متلقي اللقاح يعود إلى حياته بشكل طبيعي عقب الجرعة مباشرة، باستثناء أمر واحد وهو الاستمرار في أخذ الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وحث العبدالعالي من يعانون من الأمراض الصدرية بالمسارعة في أخذ اللقاح لحمايتهم ووقايتهم بإذن الله، مشيرًا إلى أن عدد الحاصلين على اللقاح تجاوز أكثر من 885 ألف جرعة معطاة، وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (302) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (286) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في إلى (378002) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (368926) حالة.

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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