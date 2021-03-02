متحدث الصحة : غير مسموح للحوامل والأطفال تلقي لقاح كورونا مؤقتًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على موقف النساء الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن السيدات الحوامل والأطفال حتى الآن لم يُسمح بإعطائهم اللقاح، وهذا الأمر مؤقت حتى تنتهي الدراسات.

لقاح كورونا في السعودية

وحث العبدالعالي من يعانون من الأمراض الصدرية بالمسارعة في أخذ اللقاح لحمايتهم ووقايتهم بإذن الله، مشيرًا إلى أن عدد الحاصلين على اللقاح تجاوز أكثر من 885 ألف جرعة معطاة، وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350.

تدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا عبر المركبات

وبدأت وزارة الصحة إعطاء لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق صحتي عبر المركبات في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها)، ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر تطبيق صحتي.

تراجع حالات كورونا في المدينة

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن في وقت سابق نجاح الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية التي طبقتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توفيق الله تعالى في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة المدينة المنورة بنسبة تتجاوز 86 %، منوهًا بالدور الفعّال والمحوري الذي قامت به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في سبيل دعم وإنجاح تلك الجهود من خلال تطويع التقنية في التحكم الوبائي وما صاحبه من تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية وضرورة إثبات الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا في مقار الأعمال الحكومية والخاصة والأسواق والمراكز التجارية، بعد أن شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تزايدًا مُقلقًا في عدد الإصابات المسجّلة.



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