حالات كورونا الجديدة في الرياض 136 والشرقية 78

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (286) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (368926) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2571) حالة، من بينها (486) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (378002) حالة، توفى منهم (6505) حالات.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (302) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 136، المنطقة الشرقية 78، منطقة مكة المكرمة 37، منطقة الجوف 8.

كما سجلت كل من مناطق عسير والقصيم والحدود الشمالية 6 حالات في كل منهما، فيما سجلت مناطق المدينة المنورة ونجران وحائل وتبوك 5 حالات بكل منطقة.

وكانت أقل الحالات المسجلة في منطقتي جازان بواقع 4 حالات وتبوك بواقع حالة واحدة.

تدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا عبر المركبات

وكانت وزارة الصحة بدأت إعطاء لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق صحتي عبر المركبات في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها)، ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر تطبيق صحتي.



شارك الخبر