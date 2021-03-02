وزارة الدفاع : لقاح كورونا للعسكريين دون حجز موعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الدفاع عن إمكانية الحصول على لقاح كورونا دون موعد مسبق لكافة العسكريين من منسوبي الوزارة؛ وذلك بزيارة أقرب مركز لقاحات كورونا بمستشفيات القوات المسلحة.

وزارة الدفاع تدشن 16 مركزًا

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق عن تجهيز 16 مركزًا، جهزتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية لتطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة.

وقبل أسبوع تقريبًا دشن مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية في منطقة تبوك اللواء الطبيب عطية الزهراني، اليوم مركز لقاحات كورونا بالمستشفى، الذي يستهدف تقديم خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم بالمنطقة.

مركز لقاحات كورونا بمدينة سلطان الطبية

كما دشّن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري مركز التطعيم ضد كورونا ( COVID-19 ) بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

ويستهدف المركز تقديم خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم بالمنطقة، ويمثل أحد المراكز والعيادات الـ(16) التي جهزتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية لتطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة.

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