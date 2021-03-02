الجماهير تطالب تركي آل الشيخ بفرقة BTS

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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طالب متابعو المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ بإحضار فرقة BTS الكورية في إحدى فعاليات الترفيه المقبلة وذلك ردًا على استطلاع رأي أجراه عبر حسابه الرسمي على تويتر.

خيارات استفتاء تركي آل الشيخ

أما خيارات التصويت التي وضعها المستشار تركي آل الشيخ كانت هي ترشيح إحدى الفرق الكورية التالية للحضور إلى المملكة وهي : “Bts و Blackpink و Super Junior و Exo”.

وتفاعل مع هذا الاستطلاع عدد كبير من المتابعين، الذين عبروا عن تفاؤلهم بعودة الحياة الطبيعية، وإقامة الفعاليات الترفيهية، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس كورونا.

الفرقة المرشحة للحضور

وشهد الاستفتاء منافسة قوية بين BTS و BlackPink حتى أن الأخيرة تقدمت لبضع ساعات إلا أن BTS عادت إلى الصدارة من جديد، وهي فرقة فتيان من كوريا الجنوبية مكونة من سبع أعضاء تأسست في سيؤول عام 2010، ونالت شهرة واسعة حول العالم.

آل الشيخ يدعم نجوم الرياضة

من جهة أخرى كشف تركي آل الشيخ عن حدث جديد سيقوم به خلال الفترة المقبلة.

ونشر آل الشيخ صورًا لكل من لاعب الأهلي المعتزل حديثًا حسين عبدالغني، ولاعب الشباب السابق سعيد العويران، ولاعبَي الهلال سابقًا طارق التايب ومحمد الشلهوب، ولاعب الأهلي والاتحاد سابقًا خالد مسعد، وعلق عليها بجملة مقتضبة “يمكن ليه لأ؟”.

وتوقع مغردون بأن رئيس هيئة الترفيه يقصد أنه قد يتكفل بتنظيم مهرجانات اعتزال لهؤلاء اللاعبين التاريخيين، خاصةً أنه تفاعل مع تعليقاتهم بالإيجاب والقبول، كما اقترح بعضهم إضافة أسماء أخرى لهذه القائمة مثل لاعب الاتحاد السابق حمد المنتشري.

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