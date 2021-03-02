برعاية ولي العهد.. جامعة الإمام تستضيف مؤتمر الاعتدال والوسطية غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - واس

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يوم غد الأربعاء، المؤتمر الدولي الذي يقام تحت عنوان “جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية“، ويستمر يومين.

جهود ولي العهد لخدمة الإسلام والمسلمين

ونوه رئيس جامعة الإمام محمد الدكتور أحمد العامري بهذه المناسبة، برعاية سمو ولي العهد – حفظه الله – للمؤتمر، التي تأتي تأكيداً على بيان منهج المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الإسلام الحقة، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، ومد جسور التواصل مع الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة لاطلاعهم على الصورة الحقيقية للمملكة.

تحقيق الأمن والسلام في العالم

وقال: إن المؤتمر يسعى إلى إيصال رسالة المملكة الرامية لتحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع، من خلال بيان ما تبذله المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، مستهدفةً بذلك جميع الفئات من المهتمين بحوار الثقافات والحضارات وأتباع الأديان.

وأوضح معاليه أن الجامعة سخرت جميع جهودها لتنظيم المؤتمر، ونقل رسالة المملكة إلى العالم في هذا التوقيت الذي تواصل فيه جهودها لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، والتواصل الحضاري بين الثقافات، والجهود الدولية لتحقيق السلم والتعاون المشترك، مشيرا إلى أن هذه الجهود نابعة من جوهر الإسلام وقيمه المعتدلة وهو ما سيتم تناوله خلال المؤتمر.

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