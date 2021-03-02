باكستان : يجب وقف تهديدات الحوثيين لحياة الأبرياء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أدانت باكستان بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

باكستان تدعم السعودية لحماية سيادتها

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم إن هذه الهجمات لا تعد انتهاكًا لسيادة وسلامة المملكة العربية السعودية فحسب .. بل إنها تهدد أيضًا حياة الأبرياء.

ودعت باكستان إلى ضرورة الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد مثل هذه الهجمات الإرهابية الجبانة.

الهجمات الحوثية في مأرب

كما طالبت باكستان ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها على محافظة مأرب في اليمن، مؤكدة ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن بالوسائل السلمية.

سقوط مقذوف حوثي جبان في جازان

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أوضح في وقت سابق أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلين ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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