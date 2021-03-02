مصر : الهجمات الإرهابية الحوثية الجبانة تقوض السلم والأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والمُقيمين وتضرر عدد من المنازل والمركبات.

مصر تجدد التضامن مع المملكة

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، دعمها الكامل والمستمر حكومةً وشعبًا لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.

سقوط مقذوف حوثي في جازان

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أوضح في وقت سابق أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلين ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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