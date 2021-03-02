إغلاق 6 مساجد بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق ستة مساجد مؤقتًا في أربع مناطق بعد ثبوت اثني عشر حالة كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 23 يومًا 188 مسجدًا، تم فتح 170 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة مؤقتًا بسبب كورونا

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي ثلاث مساجد في منطقة الرياض تم رصد عدد خمس إصابات بها، ومسجد بمنطقة عسير تم رصد خمس حالات إصابة به، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتين إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح مسجدين، مسجد منها بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

الإجراءات الاحترازية في المساجد

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي الدعوة للمصلين بضرورة تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم، كما أكدت أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

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