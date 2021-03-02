شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين نايف المسند رئيسا تنفيذياً للجزيرة كابيتال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت شركة «الجزيرة كابيتال» عن تعيين نايف المسند في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وقال رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة كابيتال محمد الحقباني «يسعدنا انضمام نايف المسند إلى شركة الجزيرة كابيتال بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، إذ يأتي هذا التعيين تماشياً مع خطة النمو الطموحة للشركة في ظل وجود الكثير من محفزات النجاح المهمة لديها، كونها في طليعة الشركات الرائدة في تقديم نطاق متنوع من الخدمات الاستثمارية لعملائها، بما في ذلك الصناديق الحائزة على الجوائز والتقديرات المرموقة، إضافة إلى وجود فريق عمل نفخر به في الشركة، مما من شأنه تدعيم فرصنا للنمو معاً كفريق واحد لآفاق أوسع بإذن الله».

الجدير بالذكر أن المسند شغل مناصب تنفيذية عدة كان آخرها منصب المدير التنفيذي لإدارة الثروات بشركة الأهلي المالية NCB Capital. ويتمتع المسند بخبرة طويلة في مجالات عدة، مثل إعداد الإستراتيجيات وتطوير الأعمال والحوكمة، والتي اكتسبها من خلال مسيرته المهنية في عدد من المؤسسات المحلية والدولية مع شركة باركليز السعودية وهيئة السوق المالية السعودية وشركة إرنست آند يونغ.

ويأتي انضمام المسند كرئيس تنفيذي للجزيرة كابيتال في أعقاب مرحلة مميزة تولاها المهندس زياد أبا الخيل الذي كان له دور فعال في تطوير الشركة وترسيخ مكانتها كمنصة استثمارية رائدة من خلال إدارة منظومة متكاملة تقدم أساليب ابتكارية وحلولا استثمارية حديثة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تزخر بالعديد من المنتجات ذات القيمة العالية التي تسعى لإرضاء تطلعات عملائها.

وتمثل «الجزيرة كابيتال» الذراع الاستثمارية لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة مملوكة لبنك الجزيرة برأس مال مدفوع يبلغ خمسمائة مليون ريال سعودي، وهي تعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية، وتتخصص في أعمال الأوراق المالية، حيث تقدم خدمات التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل، إضافة إلى التعهد بالتغطية وخدمات الإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة.