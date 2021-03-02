شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: ننصح من يعانون من الأمراض الصدرية سرعة التسجيل للحصول على اللقاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي بأن المنحنى من بعد الارتفاعات في الأسابيع الأولى من هذه السنة لا يزال يمر حالياً بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر وكذلك الحال في الحالات الحرجة، معرباً عن أمله في أن ما وضع من إجراءات وقائية ورقابية أن تؤتي ثمارها بشكل إيجابي، وأن يكون ذلك الأثر الإيجابي مساهماً في نزول عدد الحالات والعودة إلى ما كنا عليه قبل هذه الفترة.

وأبان بأن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد - 19 وصل عددهم الى 885411 شخصا، منوهاً أن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، وذلك عبر 350 مركزا في مختلف مناطق المملكة، منها مراكز تعطي اللقاحات للأفراد وهم داخل سياراتهم.

وأشار متحدث الصحة إلى أن السيدات الحوامل والأطفال حتى الآن لم يُسمح بإعطائهم اللقاح، وهذا الأمر مؤقت حتى تنتهي الدراسات، ناصحاً من يعانون من الأمراض الصدرية بالمسارعة في أخذ اللقاح لحمايتهم ووقايتهم بإذن الله، ومذكراً الجميع بالمسارعة بالتسجيل عن طريق تطبيق صحتي⁩ لأخذ اللقاح، مضيفا أنه تم تسجيل 302 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378002) حالة، من بينها (2571) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (486) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (368926) حالة بإضافة (286) حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6505) حالات، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، إذ أجرت مراكز تأكد 7589160 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2033517 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 28378067 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13727492) فحصا مخبريا دقيقا.