شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المويه يتفقد سير العمل في مركز لقاح كورونا بمستشفى المحافظة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زار محافظ محافظة المويه أحمد عبدالدائم مركز لقاح التطعيم ضد كورونا في مستشفى محافظة المويه، وكان في استقباله مدير مستشفى محافظة المويه الأخصائي عبدالله حديجان السميري، واطلع على العمل داخل المركز، واستمع لشرح مفصل عن كيفية إجراءات أخذ لقاح كورونا، ثم شاهد أخذ اللقاح لعشرات من المواطنين بالمويه.

ووجه محافظ المويه شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بصحة الطائف ممثلاً بمدير المستشفى لما شاهده من عمل رائع ويستحق الإشادة.

من جهته، أكد السميري أن المركز بالمحافظة يفتح أبوابه من الساعه 4 عصراً حتى 12 بعد منتصف الليل بالمستشفى، وحث خلال حديثه المواطنين الراغبين بالتسجيل في المبادرة عبر تطبيق صحتي، وتسجيل موعد ومراجعة المركز لأخذ اللقاح بكل يسر وسهولة.