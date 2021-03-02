شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 مساجد بسبب 12 حالة كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 6 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 23 يوماً 188 مسجداً، تم فتح 170 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة هي 3 مساجد في منطقة الرياض تم رصد عدد 5 إصابات بها، ومسجد بمنطقة عسير تم رصد 5 حالات إصابة به، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بفايروس كورونا مؤكدة بهما.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح مسجدين (مسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة) بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي الدعوة للمصلين بضرورة تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية كافة، والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم، كما أكدت أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.