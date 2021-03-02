شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفلة ابتلعت كرات مغناطيسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمكة، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين، ابتلعت كمية من كرات مغناطيسية.

وكان ذوو الطفلة قد أحضروها إلى طوارئ الأطفال وهي تعاني من توعكات، وبعد الكشف اتضح وجود جسم غريب، عندها قرر الفريق الطبي المكون من استشاري جراحة الأطفال الدكتور تركي رشاد أمين، واستشاري جهاز هضمي أطفال الدكتور عبدالله الشمبري، التدخل عن طريق المنظار الجراحي، وتم استخراج 3 كور مغناطيسية إلا أن بقية الكور كانت متداخلة في جدار البطن وجدار بداية الأمعاء، مما اضطر فريق الجراحة المكون من الدكتور تركي رشاد والدكتورة معيضة القرني، للتدخل الجراحي بمساعدة الفريق الطبي، وفريق التخدير بقيادة الدكتور وليد عبدالكريم رئيس قسم التخدير.