شكرا لقرائتكم خبر عن باب رزق جميل يدعم التطبيق الأول من نوعه حاضنات الأطفال «جليسة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقعت شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر مذكرة تفاهم مع شركة جليسة ، لدعم منصة رقمية تربط بين الأمهات والآباء، وبين جليسات الأطفال المعتمدات والمؤهلات حسب معايير عالمية، وذلك لتعزيز التعاون المثمر بين الطرفين من خلال العمل على توفير مصادر تمويل للحاضنات المعتمدين من شركة جليسة لتشجيعهم على بدء مشاريعهم الخاصة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر بمدينة جدة، بحضور المدير التنفيذي عبدالرحمن الفهيد لشركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر، والمدير التنفيذي محمد آل دميس لشركة جليسة.

وبهذه المناسبة علق عبدالرحمن الفهيد، المدير التنفيذي لشركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر، قائلاً: «سعداء بالتعاون في فتح نافذة لتمويل الحاضنات من خلال تطبيق مميز يقدم خدمات الرعاية لفئة عمرية مهمة، ولها احتياج عالٍ داخل السوق المحلية والعالمية، ونتطلع بدورنا للمزيد من التعاون والشراكات المثمرة مع أصحاب المشاريع المميزة».

من جهته قال محمد آل دميس، المدير التنفيذي لمنصة جليسة: «سعداء بالتوقيع مع شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر أصحاب الخبرة العالية في مجال التمويل، للمساهمة في طرح خيار تمويلي مميز للحاضنات، وهو ما يسهل سبل تهيئة المكان الملائم للأطفال داخل منازل الحاضنات».

جليسة هي منصة رقمية تربط بين الأمهات والآباء وبين جليسات الأطفال المعتمدات والمؤهلات حسب معايير عالمية، يمكن حجز جليسات الأطفال في أي وقت وفي أي مكان بنظام الساعة أو الشهر. وقد توج هذا المشروع بالمركز الأول في الدورة الرابعة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية في فئة الشركات الاجتماعية.

يذكر أن "باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر" ساهمت في عام 2020م، في توفير 4,467 فرصة عمل متنوعة مقسمة بين مشاريع الأسر المنتجة، المشاريع المنزلية، والمشاريع بصيغة المرابحة ليصل عدد المستفيدين منذ 2018 إلى أكثر من 17 ألف مستفيد، وأن الهدف في العام الحالي هو تكثيف الجهود لتوفير المزيد من فرص عمل في مجالات أكثر تنوعاً.