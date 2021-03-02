أمير الرياض يوجه بمنع البيع داخل الحدائق العامة وعند مداخلها

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمنع البيع داخل الحدائق العامة وعند مداخلها.

كما وجه أمير الرياض، بتشديد الرقابة على المجمعات التجارية والحدائق العامة والأسواق الكبرى والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد أمير الرياض على ضرورة ألا تزيد نسبة الدخول في تلك الأسواق والمجمعات عن الطاقة الاستيعابية مع ضرورة حصر الدخول بوجود تطبيق توكلنا.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، رصدت خلال الفترة من 9 – 16 /7، 19 ألفًا و899 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق 11 منشأة.