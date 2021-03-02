أخبار السعودية اليوم.. طالب سعودي يكتشف ثغرات أمنية بموقع «البنتاجون».. وقطان يروي كيف خدع بندر بن سلطان المخابرات الأمريكية

رصدت «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 م منها: طالب سعودي يكتشف ثغرات أمنية بموقع «البنتاجون»، و«الشورى» يقر تعديلات نظام المرافعات ويوافق على توصيات استثمار أراضي «البيئة» وانخفاض أسعار الذهب في السعودية.

قطان يروي كيف خدع بندر بن سلطان المخابرات الأمريكية وقصة طرد الملك فهد لسفير واشنطن

كشف وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد قطان، عن قصة خداع رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير بندر بن سلطان، للمخابرات الأمريكية.

طالب سعودي يكتشف ثغرات أمنية بموقع «البنتاجون».. ورد حافل من «الدفاع الأمريكية»

تمكن شاب يدعى عبدالله المسفر، من اكتشاف ثغرات أمنية بموقع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

انخفاض أسعار الذهب في السعودية.. الجرام يبدأ بـ120 ريالًا

انخفضت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الثمين عالميًا.

«الشورى» يقر تعديلات نظام المرافعات ويوافق على توصيات استثمار أراضي «البيئة»

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك خلال جلسته العادية الـ20 للسنة الأولى من الدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

«الصحة» تُخصّص الثاني من مارس يومًا لـ«شهيد الصحة»

أعلنت وزارة الصحة، تخصيص الثاني من شهر مارس في كل عام، ليكون يوم «شهيد الصحة»، استشعارًا بأهميـة الـدور الـذي قام به شهداء الصحة ووفاءً لهم؛ حيث تفانوا في أداء أعمالهم وضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

7 ملايين جرعة لقاح كورونا بدول الخليج.. والسعودية تتصدر حالات التعافي

أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أنه تم منح أكثر من سبعة ملايين جرعة من لقاح كورونا بدول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن السعودية تصدرت دول الخليج في نسبة تعافي من الفيروس بـ97.6 بالمائة.

أمير الرياض يوجه بمنع البيع داخل الحدائق العامة وعند مداخلها

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمنع البيع داخل الحدائق العامة وعند مداخلها.

تعليم تبوك: صرف 10 ملايين ريال مكافآت الطلبة عن شهرين

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، صرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة بمبلغ (10.827.856) ريالًا، وذلك لشهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة من العام الدراسي الجاري.

«الأحوال المدنية» تجيب عن أبرز 5 استفسارات متعلقة ببطاقة الهوية

أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن أبرز 5 استفسارات متعلقة ببطاقة الهوية الوطنية ردًا على أسئلة المواطنين.

كيف تحصل على تمويل يصل لـ300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية؟

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط وإجراءات الحصول على تمويل الخريجين بحد أقصى 300 ألف ريال، لخريجي الدبلومات الصحية والمعدين للتدريس، وحاملي مؤهلات متخصصه بدرجة البكالوريس في نفس النشاط المراد تمويلة.

«الشؤون الإسلامية» تطلق مبادرة للتأكيد على تحذير «كبار العلماء» من الإخوان

أطلقت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة اليوم المبادرة الدعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، لتبيان خطر هذه الجماعة على الدين والوطن واستهدافها للُحمةَ الوطنية وزعزعة الأمن من خلال تنظيمها، يقدمها جمع من أهل الاختصاص من الوزارات المعنية.

«البريد» يحذر من رسائل احتيال تنتحل صفته وشعاره

حذّر البريد السعودي، من التعامل مع الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة وشعار مؤسسة البريد للحصول على أموال مقابل استلام الشحنات.

سرقة وإطلاق نار وتفحيط.. الإطاحة بالمتورطين في ارتكاب ست جرائم خلال أيام

تمكن رجال الأمن، خلال الأيام الماضية، من القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب ست جرائم، بمختلف مناطق المملكة.

«الغذاء والدواء»: ضبط حوالي 4 أطنان منتجات غذائية مخالفة بجدة

أدت الجولات الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالشراكة مع وزارة الداخلية إلى ضبط 4500 كيلوغرام من المنتجات الغذائية في موقع تعبئة مخالف بأحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة.

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