استغرقت 5 ساعات.. جراحة دقيقة تنقذ وجه شاب من التشوه بجدة

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إجراء عملية دقيقة ونوعية لإنقاذ وجه شاب من التشوه.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بجدة –عبر موقعها الالكتروني- أن الشاب كان يعاني من جرح قاطع وعميق في الوجه والعضلات من الناحية اليسرى للوجه، نتج عنه قطع في العصب السابع والقناة اللعابية للغدة النكفية، مما كان ينذر بحدوث مضاعفات خطيرة.

وأضافت صحة جدة، أنه تقرر على الفور إجراء عملية دقيقة أستغرقت حوالي (5) ساعات، وذلك باستخدام الميكروسكوب الجراحي، خصوصاً وأنها تُعد من الحالات التي يتطلب علاجها جراحة ميكروسكوبية دقيقة وخبرة طويلة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وقد تمت العملية بنجاح ودون أي مضاعفات، والمريض يتمتع حالياً بصحة جيدة، وسيبدأ جلسات العلاج الطبيعي والتحفيز الكهربائي لعضلات الوجه.

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