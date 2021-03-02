«مانحو اليمن» يتعهّد بتخصيص 1.67 مليار دولار مساعدات.. والمملكة صاحبة النصيب الأكبر

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عبر بيان له نشر على موقعه الرسمي، أن التعهدات المالية التي أعلن عنها خلال مؤتمر المانحين لليمن 2021، الذي نظمته جمهورية سويسرا ومملكة السويد عبر الاتصال المرئي بالشراكة مع الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بلغت 1.67 مليار دولار أمريكي.

وقدمت المملكة العربية السعودية التعهد الأكبر بـ430 مليون دولار، يليها جمهورية ألمانيا بـ244.80 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، والإمارات العربية المتحدة بـ230 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ191 مليون دولار، فالمملكة المتحدة 123.23 مليون دولار، فالمفوضية الأوروبية 116.28 مليون دولار.

وجاءت بقية التعهدات من الدول المشاركة على النحو التالي: كندا 56.01 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، اليابان تبرعت بـ47.50 مليون دولار للعام 2021 و49 مليون أخرى للعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 40 مليون دولار، السويد 31.55 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، النرويج 23.93 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، هولندا 23.03 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، الدنمارك 20.72 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، كوريا الجنوبية 19.22 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، سويسرا 15.49 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، فرنسا 13.46 مليونًا، الكويت تبرعت بـ10 ملايين للعام 2021 و10 ملايين دولار أخرى للعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، النمسا 7.34 ملايين دولار.

وتبرعت بلجيكا بـ 6.12 ملايين دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن و6.12 مليون أخرى لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، إيرلندا 6.12 ملايين لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، إيطاليا 6.12 ملايين دولار، لوكسمبورغ 2.26 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن.

وتبرعت المغرب بمليون دولار، وأيسلندا تبرعت بـ759 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن و1.5 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، سلوفينيا 147 ألف دولار، كرواتيا 100 ألف دولار أمريكي، ماليزيا 100 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، الفلبين 100 ألف دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، بلغاريا 61 ألف دولار أمريكي، أستونيا 61 ألف دولار أمريكي، موناكو 61 ألف دولار أمريكي، البرازيل 50 ألف دولار أمريكي، بروناي دار السلام 50 ألف دولار، اليونان 37 ألف دولار أمريكي، مالطا 37 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، قبرص 25 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن.

ويهدف المؤتمر إلى توفير نفقات العملية الإغاثية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن الذي يواجه أزمة إنسانية خصوصًا في الوقت الراهن مع انتشار جائحة كورونا «كوفيد - 19»، والتصعيد الحوثي في مأرب.