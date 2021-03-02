نائب أمير جازان يطمئن على المتضررين من «المقذوف الحوثي»

اطمأن نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على المتضررين من شظايا مقذوف حوثي.

وذكرت إمارة جازان –عبر تويتر- أن نائب أمير المنطقة، اطمأن على المتضررين من سقوط شظايا مقذوف عسكري بإحدى القرى الحدودية بالمنطقة.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أوضح مساء أمس الاثنين، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

أضاف أنه نتج عن سقوك المقذوف، إصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

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