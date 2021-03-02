أسماء زعزوع.. أول صوت نسائي يخترق أثير الإذاعة السعودية

أسماء زعزوع، أول صوت نسائي سعودي يخترق أثير الإذاعة، واستمرت في مسيرتها المهنية الحافلة لحوالي أربعة عقود.

وذكرت وزارة الإعلام –عبر تويتر- أن أسماء بنت محمد يوسف زعزوع، ولدت في عام 1928م، في حي الشامية بمكة المكرمة، وتوفيت في يناير 2014م بمكة عن عمر ناهز 86 عاما، ومن أشهر برامجها «ماما أسماء».

وأضافت أنه في عام 1948م سافرت أسماء مع زوجها عزيز ضياء الى الهند، وعملا معًا في إذاعة عموم الهند في نيودلهي، وفي عام 1951م عادت مع زوجها بعد ان كلف بالعودة الى المملكة، بتوجيه من الملك المؤسس عبد العزيز.

وفي عام 1963م، بدأت أسماء في العمل مع اثنتين من رائدات الإذاعة هما: نجدية بنت إبراهيم الحجيلان، والدكتورة فاتنة أمين شاكر، كأول اصوات إذاعية تنطلق من إذاعة المملكة.

وفي عام 1972م قررت أسماء زعزوع الامتفاء باعداد برامج الأطفال دون المشاركة في تقديمها، وفي 1985م تقاعدت عن العمل بعد مسيرة مهنية طويلة.

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