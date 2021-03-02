«الشورى» يقر تعديلات نظام المرافعات ويوافق على توصيات استثمار أراضي «البيئة»

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك خلال جلسته العادية الـ20 للسنة الأولى من الدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

كما وافق المجلس، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، على عدد من التوصيات بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ووافق المجلس كذلك على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام التكاليف القضائية ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من التعديلات على مواد مشروع نظام التكاليف القضائية، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.