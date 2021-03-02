«الصحة» تعلن تسجيل 302 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 378 ألفًا واثنين.

وأكدت وزارة الصحة، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6505 أشخاص، مشيرة إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغت 368 ألفًا و926 شخصًا، بعد شفاء 286 شخصًا.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس إعطاء لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق صحتي عبر المركبات في كل من «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها»، داعية الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر تطبيق صحتي.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق اليوم، تخصيص الثاني من شهر مارس في كل عام، ليكون يوم «شهيد الصحة»، وذلك استشعارًا لأهميـة الـدور الـذي قام به شهداء الصحة ووفاءً لهم؛ حيث تفانوا في أداء أعمالهم وضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

تأتي هذه البادرة الإنسانية عرفاناً وتكريماً ووفاءً من «الصحة» لهم ولما قدموه؛ حيث ستقدم الدعم النفسي والاجتماعي لذويهم.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تُخصّص الثاني من مارس يومًا لـ«شهيد الصحة»