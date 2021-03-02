تعليم تبوك: صرف 10 ملايين ريال مكافآت الطلبة عن شهرين

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، صرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة بمبلغ (10.827.856) ريالًا، وذلك لشهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة من العام الدراسي الجاري.

وثمَّن مدير تعليم تبوك رعاية وعناية القيادة الحكيمة -حفظها الله - وما تقدمه من دعم سخي للتعليم، مثمناً المتابعة الكريمة من أمير المنطقة معرباً عن شكره لوزير التعليم وجميع مسؤولي الوزارة على حرصهم لما يخدم العمل التعليمي.

كما وجَّه مدير التعليم شكره لجميع القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة، وقسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية بتعليم تبوك.

من جانبه، أوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن هذه الإعانات والمكافآت تشمل المستفيدين من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وبكل فئاتها، والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والاغتراب وإعانة أبناء المعلمين المتوفين.

وأشار إلى أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية كافة في حسابات المستفيدين البنكية عبر نظام الصرف السريع.

اقرأ أيضًا:

أمير تبوك يوجّه بتوفير أجهزة لوحية للطلبة على نفقته الخاصة