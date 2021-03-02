«الأحوال المدنية» تجيب عن أبرز 5 استفسارات متعلقة ببطاقة الهوية

أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن أبرز 5 استفسارات متعلقة ببطاقة الهوية الوطنية ردًا على أسئلة المواطنين.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر «١٨٠ يومًا».

وأضافت الأحوال المدنية أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لديك صورة وبصمة مسجلة في النظام.

وأكدت الأحوال المدنية أن عند إبلاغ المواطن عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية لا يستطيع إلغاء البلاغ ويتوجب استكمال الإجراءات واستخراج وثيقة بدل فاقد.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه يمكن إصدار أو تجديد أو إستخراج بدل تالف أو بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية في مدينة واستلامها من أي مكتب للأحوال المدنية تختاره قبل إتمام عملية التصوير، ولا يمكن تغيير موقع الإستلام بعد ذلك.

ولفتت الأحوال المدنية إلى أن المواطن يستطيع تفويض من يستلم بطاقته نيابة عنك عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.

اقرأ أيضًا:

«الأحوال المدنية»: 14 يومًا كحد أقصى لإصدار بطاقة الهوية الوطنية

الأحوال المدنية: خطوتان لإصدار الهوية الوطنية.. وغرامة للتأخير