السعودية اليوم / محكمة الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم ماجد العتيبي



الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم ماجد محمد مستور العتيبي -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1044820262 ) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 11 /7 /1442هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 / 8 / 1442هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

// انتهى //

16:42ت م

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