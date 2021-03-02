السعودية اليوم / محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم محمود شعبي



الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمود بن ياسين بن محمد شعبي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1017696624 ) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 4 / 7 / 1442 هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 15 / 8 / 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

// انتهى //

16:40ت م

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