السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2412 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات، و2412 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 114 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 28 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

15:40ت م

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رام الله 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات، و2412 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و1316 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 114 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 28 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //15:40ت م0153

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