السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرعى توقيع اتفاقية ثلاث مذكرات تفاهم



حائل 18 رجب 1442هـ الموافق 2 مارس 2021م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم ‏, حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد .

وجرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل ومثلها المهندس مشعل التميمي فيما مثل الغرفة التجارية الصناعية بحائل رئيس الغرفة عبدالعزيز الزقدي ، وتهدف إلى عقد شراكة للبحث عن فرص وظيفية لمخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل بناء على ما يحتاجه سوق العمل وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة لدى الطرفين ، ومشاركة الطرفين في الملتقيات الوظيفية وأيام المهنة والفعاليات والمعارض التي تخدم الخريجين والخريجات في المنشآت التدريبية .

وتأتي مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل ويمثلها المهندس مشعل بن سعود التميمي والإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ويمثلها مدير عام التعليم الدكتور منذر بن عبدالله البليهد ، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين للاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والمهنية والتقنية والتجهيزات والمرافق من أجل رفع جودة التدريب والتعليم وكفايته وتحسين مخرجاته، وتحقيق المنافع المشتركة ، بالإضافة إلى برامج رعاية الموهبين والموهوبات ودعم البحث العلمي والمشاريع والابتكارات العلمية.

وجاءت المذكرة الثالثة "تدريب منتهي بالتوظيف" بين الكلية التقنية للبنات بحائل ويمثلها موضي بنت أحمد الورافي وشركة سر الجمال الرياضي ويمثلها آلاء ناصر المنصور وتهدف إلى إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية المؤهلة للإنخراط في القطاع الخاص، وإقامة برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين لتأهيل وتخريج فنيّات سعوديات في مجال " قسم التدريب و التزيين النسائي" تخصص "الشعر و البشرة" ، وقسم التقنية الإدارية "تخصص تسويق"، حيث سيتم بالمرحلة الأولى توظيف عدد (٢٥) متدربة من الكلية التقنية للبنات برواتب تبدأ من (٤٠٠٠) ريال ومكافآت أثناء التدريب تصل إلى (١٨٠٠) ريال.

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15:40ت م

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