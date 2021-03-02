السعودية اليوم / وكيل إمارة مكة المكرمة يرأس اجتماع محافظي المنطقة



جدة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

رأس معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة، الذي جرى خلاله استعراض عددٍ من الموضوعات التطويرية والتنموية.

وأكد معاليه ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية للتسهيل على المراجعين والاستماع لمطالبهم وتسخير كل الإمكانات للنهوض بالجوانب التنموية في محافظات المنطقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم , وأهمية تأهيل موظفي الإمارة بالمحافظات وتثقيفهم في الجوانب الإدارية والعملية وتسخير التقنية بما يسرّع من وتيرة العمل ويعود بالفائدة على المراجعين، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة تنفيذ التوجيهات فيما يخص المعاملات بحلها وليس إحالتها.

كما شدد على ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وتخلل الاجتماع -الذي يأتي لتعزيز التواصل المباشر بين الإمارة والمحافظين والاطلاع بشكل دائم على تقارير التنمية في المحافظات- , مناقشة سُبل تطوير العمل الإداري والتوسع في التعاملات الإلكترونية، مما يسهم في التسهيل على مراجعي المحافظات والمراكز التابعة لها ، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

// انتهى //

15:35ت م

0147



جدة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسرأس معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة، الذي جرى خلاله استعراض عددٍ من الموضوعات التطويرية والتنموية.وأكد معاليه ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية للتسهيل على المراجعين والاستماع لمطالبهم وتسخير كل الإمكانات للنهوض بالجوانب التنموية في محافظات المنطقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم , وأهمية تأهيل موظفي الإمارة بالمحافظات وتثقيفهم في الجوانب الإدارية والعملية وتسخير التقنية بما يسرّع من وتيرة العمل ويعود بالفائدة على المراجعين، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة تنفيذ التوجيهات فيما يخص المعاملات بحلها وليس إحالتها.كما شدد على ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في تطبيقها.وتخلل الاجتماع -الذي يأتي لتعزيز التواصل المباشر بين الإمارة والمحافظين والاطلاع بشكل دائم على تقارير التنمية في المحافظات- , مناقشة سُبل تطوير العمل الإداري والتوسع في التعاملات الإلكترونية، مما يسهم في التسهيل على مراجعي المحافظات والمراكز التابعة لها ، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //15:35ت م0147

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