أسعار الذهب في مصر تواصل اليوم الثلاثاء نزيف الخسائر

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

تواصل أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، نزيف الخسائر، متأثرة بتراجع المعدن الأصفر عالميا مقابل الدولار "المارد الأخضر".



فتحت أسواق الذهب في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء، على تراجع حاد بفعل انهيار أسعار المعدن النفيس عالميًا، مقابل ارتفاع قوي للدولار الأمريكي وأسواق الأسهم، بالإضافة إلى عوائد السندات طويلة الأجل المرتفعة.

وعالميا فقد سعر الأوقية (الأونصة) نحو 5.37% من قيمتها مقابل آخر سعر إغلاق في ختام تداولات أمس الإثنين، ليصل سعر الأوقية حتى كتابة التقرير 1719.27 دولار.

وجاء تدهور أسعار الذهب في مصر إثر انخفاض الأسعار عالميا لأدنى مستوى في الأسبوع الماضي، لتسجل ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال مستهل التعاملات الثلاثاء، ليسجل نحو 870.28 جنيه، مقابل 874.25 جنيه، عند إغلاق تعاملات أمس الإثنين، ليفقد نحو 4 جنيهات من قيمته.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند فتح تعاملات الثلاثاء، ليسجل نحو 761.49 جنيه، مقابل 765 جنيها، في ختام تعاملات أمس، لينخفض 3.51 جنيه.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، لدى تجار الذهب ومحلات الصاغة، ليسجل نحو 652.71 جنيه، مقابل 655.75 جنيه، ليتراجع بنحو 3.04 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، خلال مستهل تعاملات الثلاثاء، لدى تجار الذهب ومحلات الصاغة، نحو 507.66 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 435.14 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل 362.61 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 جنيها و60 جنيها.

ويفضل المستثمر المصري اقتناء الذهب عيار 21، باعتباره الوعاء الادخاري الأكثر أمانا والأقل تكلفة في المصنعية، نظرا لأنه معدن ليّن ويصعب تشكيله لأشكال متنوعة من المشغولات الذهبية.

تراجع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء، إلى مستوى 26991.58 جنيه (1718.28 دولار)، مقابل 27121.50 جنيه (1722 دولارا) في ختام تعاملات الإثنين.

ويتوقع خبراء أسواق المال أن يواصل سعر الأوقية الهبوط إلى مستويات متدنية تتراوح بين 1650 دولار و1600 دولار، خصوصا بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ( البنك المركزي)، بشأن النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي، والتأثير الطفيف لحزمة التحفيز الأمريكية المقرر طرحها بواقع 1.9 تريليون دولار على معدلات التضخم.

وانخفض سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)، ليسجل نحو 6091 جنيها، مقابل 6120 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس.