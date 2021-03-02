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وزير الصحة السعودي: تلقي لقاح كورونا شرط رئيسي للحج

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

وجه وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أمس الاثنين، بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا "كوفيد – 19"، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

 

وقال الربيعة: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام 2021".

 

وأضاف: "يجب تكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة".

 

وتابع وفقا لصحيفة عكاظ : "اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج المقبل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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