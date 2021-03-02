السعودية | إدانات عربية وإسلامية لاستهداف الحوثيين السعودية

شكرا لقرائتكم إدانات عربية وإسلامية لاستهداف الحوثيين السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتوالى الإدانات العربية والإسلامية لمحاولة الحوثيين استهداف السعودية.

ونددت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية مقذوف عسكري تجاه إحدى القرى الحدودية بمدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين "جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين".

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم لكافة الجهود والمساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدة وقوفها التام في صف واحد مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتواصلة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

المقذوف الحوثي

بدورها، أدانت مصر اليوم الثلاثاء، وبأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من السعوديين واليمنيين المُقيمين بالمملكة، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

وأكدت مصر مجدداً في بيان لوازرة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، على دعمها الكامل والمستمر، حكومة وشعباً، لما تتخذه السعودية من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، "في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني".

في السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الهجوم الحوثي الذي أدى إلى إصابة مدنيين في جازان بالسعودية. واستنكر الأردن بشدة استهداف المدنيين، مؤكداً على تضامنه الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات.

من الأضرار التي خلفها المقذوف الحوثي

من جهتها، نددت منظمة التعاون الإسلامي بالهجوم الحوثي الذي أسفر عن إصابة مدنيين في جازان. وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين وقوفها مع السعودية في تصديها للجرائم "الإرهابية" وتأييدها كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

بدورها، أدانت باكستان بشدة، الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، لا سيما المقذوف الحوثي الذي نجم عنه إصابة خمسة مدنيين في قرية حدودية بمنطقة نجران.

وأضاف بيان للخارجية الباكستانية أن "هذه الاعتداءات لا تنتهك سلامة السعودية والمنطقة فحسب، وإنما تهدد أيضاً حياة الأبرياء". ودعا البيان إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، مجدداً وقوف باكستان وتضامنها مع السعودية.

كما طالب بيان الخارجية الباكستانية ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها على محافظة مأرب في اليمن. وجدد البيان دعوة إسلام آباد إلى "إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن وعبر الوسائل السلمية".