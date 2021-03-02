شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل توضح هل يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية عند بيع عقار الورثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، هل يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية عند بيع عقار الورثة.

وقالت الهيئة : عند بيع العقار كقسمة حصص، فهو غير خاضع لضريبة التصرفات العقارية، ولكن إذا تم بيعه من قبل الورثة أو بينهم يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وجاء ذلك في مقطع فيديو نشرته هيئة الزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".