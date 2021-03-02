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بالصور.. نشر أسماء شهداء "الصحة" خلال جائحة كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرضت وزارة الصحة أسماء وصور الذين توفي من منسوبيها متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد خلال عملهم في مواجهة جائحة كورونا.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم نشر أسمائهم 186، فيما تنوعت جنسياتهم ما بين مصرية وسودانية وهندية وغيرها.

يذكر أن الوزارة نشرت هذه الأسماء تخليداً لذكراهم وفاءً وعرفاناً بتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا، موضحة الأسماء على الرابط التالي : أضغط هنا

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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