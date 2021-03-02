شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: لا يشترط إجراء فحص PCR قبل التطعيم بلقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري علم الفيروسات، يحيى عبد المؤمن مكي، أنه لا يشترط إجراء فحص PCR قبل التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا لأن التكلفة ستكون كبيرة.

ودعا الاستشاري، خلال مداخلة له بقناة العربية، من يعاني من زكام أو أي ضرر إلى عدم تلقي اللقاح حماية له وللآخرين.

ونوه بأن أعراض الإصابة بالفيروس يكون أحيانا غير ظاهرة إلا بعد مرور عدة أيام لكون أن الفيروسات تظل مختفيةداخل الجسم لعدة أيام من 4 إلى 7 أيام.