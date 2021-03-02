شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته التي عقدها اليوم، على تعديل المادة الـ 65 من نظام المرافعات الشرعية.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي.

وتتضمن المذكرة إدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي.