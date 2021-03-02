شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوضح موقف من أجرى عمليات القسطرة بالقلب من تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين موقف من أجرى عمليات القسطرة بالقلب من تلقي لقاح كورونا .

وأكد الدكتور خالد النمر أنه يمكن لهم تلقي اللقاح لأنه لم يثبت أي تأثير ضار عليهم ، ولأنهم من الفئات اللازم حمايتها من إصافة فيروس كورونا .

كما نفى الدكتور خالد النمر بعض التحذيرات الكاذبة التي يرددها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي حول عدم صلاحية اللقاح لمرضى السكر والضغط أو الحامل والمرضع مؤكداً أنه آمن لجميع الفئات .