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"النمر" يوضح موقف من أجرى عمليات القسطرة بالقلب من تلقي لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين موقف من أجرى عمليات القسطرة بالقلب من تلقي لقاح كورونا .

وأكد الدكتور خالد النمر أنه يمكن لهم تلقي اللقاح لأنه لم يثبت أي تأثير ضار عليهم ، ولأنهم من الفئات اللازم حمايتها من إصافة فيروس كورونا .

كما نفى الدكتور خالد النمر بعض التحذيرات الكاذبة التي يرددها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي حول عدم صلاحية اللقاح لمرضى السكر والضغط أو الحامل والمرضع مؤكداً أنه آمن لجميع الفئات .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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