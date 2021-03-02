شكرا لمتابعة خبر عن رصد 1700 مسجد و288 مؤذناً وخطيباً لم يتقيدوا بالإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصدت الجهود الرقابية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عددًا من المساجد التي سجلت عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتي بلغ عددها 1700 مسجد، بينما بلغ عدد الأئمة والمؤذنين والخطباء الذين لم يتقيدوا بالإجراءات 288 شخصاً.

وأجرت الوزارة خلال الأسبوع الماضي، 21.905 جولات رقابية على المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجولات التي نفذتها الوزارة وصل إلى 80.201 جولة خلال أربعة أسابيع؛ حيث توزعت الجولات بواقع 1947 بمكة المكرمة، و1629 بالمدينة المنورة، و3786 بالرياض، و1044 في المنطقة الشرقية، و2455 بالقصيم، و845 بتبوك، و1303 بحائل، و738 في الحدود الشمالية، و1575 في الجوف، كما تم تنفيذ 2430 جولة في جازان، و1743 في عسير، و1354 بالباحة، و1056 في منطقة نجران.