شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح ضرورة تجديد عقد الإيجار للاستفادة من الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، ضرورة تجديد عقد الإيجار حال انتهائه وإرفاقه في البوابة الإلكترونية؛ من أجل الاستفادة من مبلغ الدعم.

وذكر برنامج حساب المواطن أن البيانات تتم مراجعتها بشكل دوري وفي حال انتهاء مدة عقد الإيجار يجب على المستفيد التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار.

وأشار حساب المواطن إلى أن عقد الإيجار يجب أن يكون باسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر على الأهلية واستحقاق الدعم.

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