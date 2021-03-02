شكرا لمتابعة خبر عن مستشفي وادي الدواسر ينقذ حياة مواطن تعرض لحادث عنيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

شهد مستشفى وادي الدواسر العام بقيادة فريق الجراحة العامة انقاذ حياة مواطن تعرض لحادث مرورى عنيف.

و في التفاصيل: استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى شاب سعودي في السابعة عشر من عمره إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة وتم استقبال الحالة من طاقم الاسعاف والطوارئ وتم عمل جميع الاسعافات الاولية والتدخلات العلاجية اللازمة نظرا لتدهور حالة المريض وضعف العلامات الحيوية وبعد شخوص الدكتور/ محمد العقباوي أخصائي الجراحة قام بنقله على الفور إلى غرفة العمليات حيث تم إجراء عملية جراحية استغرقت حوالي 4 ساعات أجراها الدكتور/ محمد هشام بركات استشاري الجراحة العامة و الدكتور/ أسامة صلاح الدين أخصائي الجراحة العامة لإنقاذ حياة المريض.

و أثناء العملية وجد تهتك شديد بالكبد و تمزق بالشرايين و الأوردة الرئيسية بالكبد مما أدي إلي حدوث نزيف شديد داخل البطن و تم إيقاف النزيف و إصلاح الشرايين و الأوردة و إصلاح الكبد وتم نقل المريض إلى العناية المركزة بالمستشفى لعدة أيام ثم بقسم التنويم حيث استمرت صحته في التحسن ليخرج من المستشفى بعد حوالي الشهر و هو في أتم الصحة و العافية.

هذا و قد شهد قسم الجراحة العامة بالمستشفى تطورًا ملحوظًا في الاشهر الأخيرة بعد استقطاب العديد من أطباء الجراحة الأكفاء من فئة الاستشاريين والاخصائيين مما ساهم في رفع انتاجية القسم واجراء الجراحات النوعية والمناظير الجراحية والعمليات الطارئة.