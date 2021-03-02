شكرا لمتابعة خبر عن "العنف الأسري" يتدخل لحماية طفل حرمه والده من التعليم الإبتدائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تسبب أب بإحدى مناطق المملكة في حرمان نجله من التعليم بالمرحلة الإبتدائية بالمخالفة لحقوق الطفل والعادات الإجتماعية .

وتقدم شخص بشكوى لمركز بلاغات العنف الأسري ضد هذا الأب مؤكداً أنه تم رفع شكوى سابقة منذ أكثر من أربعة أشهر .

من جانبه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع مقدم الشكوى وأكد أنه سيتم التدخل على الفور لحماية الطفل وإلحاقه بالمدرسة وإتخاذ الإجراءات النظامية مع الأب .