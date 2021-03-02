شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح شرط يجب توافره في الراغبين في العمل بموسم الحج المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن شرط يجب توافره لدى من لديه الرغبة في الترشح ضمن القوى العاملة في موسم الحج المقبل.

وأكدت الوزارة أنه يجب على الراغبين في العمل في موسم الحج المقبل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وصدر في إطار مدير عام الإدارة للحج والعمرة أمين لجان الحج والعمرة التحضيرية، سري عسيري، تعميما لرؤساء لجان الحج التحضيرية ومدراء الشؤون الصحية والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، بضرورة تطبيق هذا الشرط.