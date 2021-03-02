شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مهندس بئر زمزم يحيى كوشك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفي مهندس بئر زمزم الدكتور يحيى حمزة كوشك، مدير عام مصلحة المياه والصرف سابقا،عن عمر ناهز 80 عاما.

وكان كوشك قد شغل منصب مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية ووكيل الشؤون الفنية لأمانة العاصمة المقدسة، ومهندس مدني لشؤون البلديات في وزارة الداخلية.

وكان عضوا في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.

وقاد كوشك فريق تنظيف بئر زمزم قبل 4 عقود، كما كتب كتابًا عن زمزم، قيد فيه مشاهداته داخل البئر.