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بالفيديو.. حقيقة تورط إيران في الاعتداء على سفارة المملكة بالقاهرة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، السفير أحمد قطان، أن إيران ليست الدولة التي حرضت على حادث الاعتداء على السفارة بالقاهرة عام 2011.

وقال قطان: " هناك دولة معينة تقف وراء أحداث الاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة، لكن مستحيل أن أصرح باسمها، وحتى بعد هذه الحادثة كانت هناك محاولة لاغتيالي في مصر ".

وأضاف: " إيران ليست الدولة التي كانت وراء إشعال الفتنة والتحريض على حادث الاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة، لكن اعتقد أنها وراء حادث اغتيالي بالسمّ في القاهرة ".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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