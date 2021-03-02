شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حقيقة تورط إيران في الاعتداء على سفارة المملكة بالقاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، السفير أحمد قطان، أن إيران ليست الدولة التي حرضت على حادث الاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة عام 2011.

وقال قطان: " هناك دولة معينة تقف وراء أحداث الاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة، لكن مستحيل أن أصرح باسمها، وحتى بعد هذه الحادثة كانت هناك محاولة لاغتيالي في مصر ".

وأضاف: " إيران ليست الدولة التي كانت وراء إشعال الفتنة والتحريض على حادث الاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة، لكن اعتقد أنها وراء حادث اغتيالي بالسمّ في القاهرة ".