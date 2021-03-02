شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتهم مستشفى بإصابة ابنه بالشلل ويطلب تعويضًا بـ 100 مليون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

اتهم مواطن مستشفى خاص في جدة بالتسبب في إصابة ابنه الرضيع بشلل دماغي، مطالبا بتعويض قيمته 100 مليون ريال عن مصاريف وعلاج طفله لـ40 سنة قادمة.

وطالب الأب بمعاقبة الأطباء والممارسين الصحيين الذين باشروا حالة الطفل ومنعهم من مزاولة العمل.

وأشار الأب إلى أن متابعة الحالة الصحية لابنه تتطلب علاجا مكثفا دائما ومتواصلا ومستمرا مدى الحياة مع عدد من التخصصات للعلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والسمع، إضافة إلى أطباء الأعصاب والعظام.