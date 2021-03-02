أمير الشرقية يفتتح الأربعاء مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم بالقطيف

يفتتح أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، غدًا الأربعاء، مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وأوضحت إمارة الشرقية –عبر تويتر- أن مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية، هو أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي.

يُذكر أن المستشفى سيكون بطاقة استيعابية 100 سرير، و30 عيادة للرجال والنساء، وصيدلية تابعة للعيادات، وصيدلية مركزية، وقسم الطوارئ.

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