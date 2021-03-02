«الصحة» توضّح طرق الوقاية من سرطان القولون

كشفت وزارة الصحة طرق الوقاية من مرض سرطان القولون والمستقيم.

وقالت وزارة الصحة، في إنفوجراف نشرته مديرية الشؤون الصحية بجدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هناك 5 طرق للوقاية من سرطان القولون وهي:

- زيادة النشاط البدني

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

- الحد من تناول اللحوم الحمراء والأغذية المصنعة واستبدالها بالفواكه والخضار

- الإقلاع عن التدخين

- الخضوع لفحص تنظير القولون المبكر عند سن 54 فيما فوق «و خاصة إذا كان يوجد تاريخ عائلي يجب الفحص في سن مبكر والمتابعة مع طبيب».

ومارس هو شهر التوعية بسرطان القولون، وهو تجمع والتقاء لمجتمع سرطان القولون من مرضى وناجين ومقدمي الرعاية الصحية لعقد الفعاليات ونشر التوعية بسرطان القولون وطرق الفحص.

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