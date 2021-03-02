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ظاهرة لم تحدث منذ 30 عامًا.. السعودية على موعد مع حدث فلكي نادر

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الرياض - محمد عبدالله - فلكي أكد أنها لن تتكرر قبل 2038..

أوضح المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، الفلكي ملهم هندي، أن كوكب المريخ يقترن الأربعاء، مع عنقود الثريا، في اقتران مميز بسبب قربهما من بعض بمسافة ظاهرية (٢.٥) درجة.

وأوضح هندي –عبر تويتر- ان هذا أقرب اقتران بين المريخ والثريا منذ عام ١٩٩١م ولن يكون هناك اقتران أقرب من هذا حتى عام ٢٠٣٨م.

وأضاف أنه يمكن رؤية الحدث من بعد غروب شمس الأربعاء، إلى قبيل منتصف الليل في الجهة الغربية من السماء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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