ظاهرة لم تحدث منذ 30 عامًا.. السعودية على موعد مع حدث فلكي نادر

أوضح المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، الفلكي ملهم هندي، أن كوكب المريخ يقترن الأربعاء، مع عنقود الثريا، في اقتران مميز بسبب قربهما من بعض بمسافة ظاهرية (٢.٥) درجة.

وأوضح هندي –عبر تويتر- ان هذا أقرب اقتران بين المريخ والثريا منذ عام ١٩٩١م ولن يكون هناك اقتران أقرب من هذا حتى عام ٢٠٣٨م.

وأضاف أنه يمكن رؤية الحدث من بعد غروب شمس الأربعاء، إلى قبيل منتصف الليل في الجهة الغربية من السماء.

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